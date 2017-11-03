Следователи обнаружили у полковника Захарченко многомиллиардное состояние

Генпрокуратура намерена конфисковать многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток. Об этом в пятницу, 3 ноября, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в поданном в суд иске ведомство требует изъять в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля — Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid — и золотой слиток весом 500 граммов.

В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллионов евро. Полицейский прятал этот капитал в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах, используемых как денежное хранилище.

«В квартире на Ломоносовском проспекте были обнаружены более 124 миллионов долларов, почти 1,5 миллиона евро и свыше 342 миллионов рублей. Еще в одной квартире, на Мичуринском проспекте, количество обнаруженных денег было скромнее — почти 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов», — сказал собеседник агентства.

Материалы по теме Взяли с наличным Откуда у замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией девять миллиардов рублей

В машине у Захарченко было найдено более 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. Еще более 16 миллионов долларов было обнаружено на счетах его знакомой.

«Сам Захарченко, служивший в МВД, его сожительницы и родственники не имеют документов, подтверждающих законные источники дохода», — пояснил источник. К ним и предъявлен иск о конфискации имущества.

Бывшему полицейскому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года.