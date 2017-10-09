Суд арестовал квартиры жен и дочери полковника Захарченко по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал квартиры бывшей и нынешней жен, а также дочери полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, передает «Интерфакс».

«Арестована квартира на улице Ефремова, 19, которая стоит 80 миллионов рублей, также арестованы квартиры, подаренные Ульяне Захарченко 2008 года рождения, которые подарил ее отец Дмитрий (Захарченко)», — сказал следователь в Мосгорсуде, где рассматривалась жалоба на арест имущества Анастасии Пестриковой, гражданской супруги обвиняемого.

По его словам, также наложен арест на квартиру бывшей жены Захарченко Яны Саратовцевой стоимостью 16 миллионов рублей.

Следователь указал на отсутствие официального дохода у Пестриковой. В ответ адвокат Валерия Тунникова пояснила, что квартиры ее подзащитной подарили богатые родители.

«Человеком, который покупал это имущество, был отец Пестриковой. Мы не отрицаем, что у нее нет официального дохода, однако у нее очень богатые родители. Вместе с этим я являюсь защитником Захарченко, и могу сказать, что арестовано имущество, которое в несколько раз превышает вменяемые ему коррупционные эпизоды. Это нонсенс», — сказала она.

Мосгорсуд признал законным арест данного имущества.

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29 сентября сообщалось о задержании гражданской жены Захарченко — Анастасии Пестриковой. СК заподозрил ее в мошенничестве. В ведомстве полагают, что она пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой. Басманный суд отказался арестовывать Пестрикову, и ее отпустили под подписку о невыезде.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.