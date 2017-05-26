Бывшего главу Росгвардии по Подмосковью объявили в розыск по делу Захарченко

Генерал-майор полиции Алексей Лаушкин, возглавлявший управление Росгвардии по Московской области, объявлен в розыск. Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил ТАСС информированный источник.

«В настоящее время Алексей Лаушкин объявлен в оперативный розыск. Следователи на протяжении месяца пытались его допросить, но, по предварительным данным, он находится на территории Грузии», — сказал собеседник агентства. По его словам, следователь вынес постановление о принудительном приводе генерала на допрос.

17 мая стало известно о новых фигурантах уголовного дела полковника Дмитрия Захарченко, бывшего замначальника Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД.

«Захарченко подозревается в получении 800 тысяч долларов от коммерческой фирмы при посредничестве сотрудника ФСБ Сенина и генерала МВД Лаушкина», — указал адвокат Александр Горбатенко.

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В тот же день в Росгвардии сообщили об увольнении Лаушкина с должности руководителя подмосковного управления ведомства.

15 мая стало известно об объявлении в федеральный розыск по уголовному делу о дезертирстве высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина — шурина Захарченко. По данным СМИ, офицер покинул Россию по поддельным документам.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. На следующий день Пресненский суд Москвы арестовал его. Он обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В ходе обысков по делу Захарченко были обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.