Генпрокуратура определила нового обладателя миллиардов полковника Захарченко

Генеральная прокуратура России направила в суд иск об обращении в доход государства обнаруженных и арестованных в ходе расследования уголовного дела денежных средств и различного имущества полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом во вторник, 17 октября, в пресс-службе надзорного ведомства сообщили ТАСС.

«Взысканию в доход государства подлежат 27 объектов недвижимости в виде квартир и машино-мест, расположенных в элитных районах Москвы, четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированных на близких родственников Захарченко и иных лиц, денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму около восьми миллиардов рублей, золотой слиток», — говорится в сообщении.

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Как отмечают в Генпрокуратуре, общая сумма имущества и денежных средств по делу Захарченко составила около девяти миллиардов рублей.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.