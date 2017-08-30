Мосгорсуд сделал заседание о продлении ареста полковнику Захарченко закрытым

Мосгорсуд решил провести слушания по вопросу о продлении ареста полковнику МВД Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток, в закрытом режиме передает РИА Новости.

С такой идеей выступил прокурор. Открытое заседание, по его мнению, может привести к утечке информации о ходе расследования и участниках дела, что отразится на их безопасности.

Против закрытия процесса высказался Захарченко и его адвокат. Они напомнили, что предыдущие судебные заседания проводились в открытом режиме. «Идет фабрикация и незаконное уголовное расследование, открытость и гласность позволит объективно разобраться в этом деле», — заявил обвиняемый.

Следователь просит Мосгорсуд продлить срок содержания полковника в СИЗО еще на три месяца.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере. В частности, как полагают следователи, он получил семь миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а так же 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

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Кроме того, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия. По версии следствия, он предупредил сестру финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой Ларису о готовящихся обысках.

По этому делу объявлен в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко. Также фигурантом является бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин, признавшийся в том, что вел переговоры о передаче денег. Он тоже в розыске.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.