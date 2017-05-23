В суде раскрыли подробности дела отца полковника Захарченко о растратах

Отец полковника Дмитрия Захарченко — Виктор — обвиняется в растратах денежных средств банка «Московское ипотечное агентство». Об этом стало известно в Басманном суде Москвы, где во вторник, 23 мая, рассматривается вопрос о продлении меры пресечения фигурантам дела, передает ТАСС.

Вместе с Захарченко-старшим под следствием бывшие руководители кредитной организации Владимир Корьевкин, который в настоящее время является советником председателя правления ББР-банка, и Сергей Гриб, имеющий статус подозреваемого, передает РИА Новости.

Банк «Московское ипотечное агентство» признан потерпевшим по делу.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате 1,5 миллиона рублей. Следствие считает, что Корьевкин, будучи председателем правления банка «Московское ипотечное агентство», взял на должность вице-президента финорганизации Захарченко с окладом в 150 тысяч рублей без должного образования и опыта. По версии следствия, он получал зарплату, а на работу не ходил.

Ранее 23 мая адвокат сообщил о намерении Виктора Захарченко вернуть банку четыре миллиона рублей, которые он получил, как считает следствие, в качестве фиктивной зарплаты.

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В ходе заседания следователь сообщил, что обвиняемый, находясь в СИЗО, пытается переоформить свое имущество на третьих лиц. В итоге суд арестовал недвижимость Захарченко. «На имущество моего подзащитного, стоимость которого примерно в 100 раз превышает стоимость заявленной суммы, наложен арест», — отметил его адвокат. Он уточнил, что арестованы две квартиры в Москве и машино-место, рыночная стоимость которых оценивается в десятки миллионов рублей. Срок следствия по делу Захарченко продлен до 30 августа.

О его аресте стало известно 18 апреля, притом что решение об избрании ему меры пресечения Басманный суд принял еще 31 марта. Источники РИА Новости указывали, что дела Захарченко-старшего и его сына полковника не связаны.

Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В результате обысков по этому делу были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.