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21:41, 21 июля 2026 (обновлено: 21:47, 21 июля 2026)Спорт

В США рассказали о борьбе с пиратскими трансляциями матчей ЧМ-2026

В США закрыли более тысячи сайтов с пиратскими трансляциями матчей ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В США рассказали о борьбе с пиратскими трансляциями матчей ЧМ-2026. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Министерство юстиции США.

В Америке конфисковали более тысячи сайтов, которые использовались для несанкционированных трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2026 года. Изъятые домены были идентифицированы при содействии ФИФА. К концу июня Минюст заблокировал почти 400 сайтов, а в общей сложности было конфисковано более тысячи доменов.

В операции по конфискации также участвовало Министерство внутренней безопасности США. Власти проводили постоянные усилия по изъятию доменов на протяжении всего турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходил с 11 июня по 19 июля в трех странах: США, Канаде и Мексике. Его победителем стала сборная Испании. которая в финале переиграла команду Аргентины со счетом 1:0.

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