Отец полковника Захарченко пообещал вернуть четыре миллиона по уголовному делу

Отец полковника Дмитрия Захарченко намерен вернуть банку «Московское ипотечное агентство» четыре миллиона рублей, которые он, по мнению следствия, незаконно получил в качестве фиктивной зарплаты. Об этом заявил его адвокат в Басманном суде Москвы во вторник, 23 мая, передает РИА Новости.

По версии следствия, Виктор Захарченко фиктивно занимал в банке должность зампреда правления, на работе не появлялся, при этом получал зарплату. Следователь отмечал, что дела полковника и его отца никак не связаны. В настоящий момент оба Захарченко арестованы.

Постановление о возбуждении дела в отношении Захарченко-старшего подписал генерал СКР Сергей Чернышов, в производстве которого также находится дело полковника Захарченко, сообщали источники РИА Новости.

17 мая сообщалось, что следователь ФСБ дополнительно инкриминировал полковнику Захарченко эпизод получения взятки от владельца рыбного ресторана в размере 3,5 миллиона рублей.

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15 мая стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного родственника Захарченко — высокопоставленного сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, подозреваемого в дезертирстве. По данным СМИ, офицер покинул Россию по поддельным документам, его побег связан с расследованием дела против его шурина Захарченко (жены мужчин приходятся друг другу сестрами).

Об аресте Виктора Захарченко стало известно 18 апреля, при том, что решение об избрании ему меры пресечения Басманный суд принял еще 31 марта.

Бывший замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко обвиняется в ряде коррупционных и должностных преступлений. В квартире, где он проживал, при обыске обнаружили денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиардов рублей.