Фото жены владельца российских похоронных бюро в бикини с откровенными вырезами обсудили

Жена владельца российских похоронных бюро Олега Шелягова Виктория показала фото в откровенном купальнике и вызвала обсуждение в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летнюю светскую львицу запечатлели на фоне бассейна. Она повернулась к камере спиной и продемонстрировала фигуру в бикини, состоящем из бюстгальтера с тонкими завязками и трусов с многочисленными вырезами на талии. «Жарко, однако», — подписала знаменитость публикацию.

Пользователи сети, в свою очередь, также оценили внешний вид супруги известного предпринимателя в комментариях: «Это что-то на великолепном! До чего же хороша!», «Не то слово жарко. Кипяток, однако», «Богиня», «Фигура, достойная восхищения художников», «Как говорит Гузеева: "Я б с такой фигурой голая ходила"».

В марте Шелягова сделала подтяжку лица и похвасталась результатом.