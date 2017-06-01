Генерал Лаушкин дал обличающие офицера ФСБ Сенина показания по делу Захарченко

Бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин сообщил на следствии по делу Дмитрия Захарченко, что вел переговоры с офицером ФСБ Дмитрием Сениным о взятке в 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса. Это стало известно из выступления в суде главного фигуранта расследования, передает «Интерфакс».

«Лаушкин, как видно из материалов дела, признался, что он вел переговоры с Дмитрием Сениным о взятке в 800 тысяч долларов от лица коммерсанта Меди Дусса, от которого он взял деньги и передал Сенину. То есть Лаушкин прямо говорит, что вел переговоры о деньгах с сотрудником ФСБ. Почему дело возбуждено против меня, а не Лаушкина», — сообщил суду Захарченко во время решения вопроса о продлении ему ареста.

Захарченко пояснил, что по версии следствия, Сенин курировал его взаимоотношения с Лаушкиным. Одновременно с этим бывший начальник управления «Т» заявил, что не был лично знаком с бывшим начальником подмосковного главка Росгвардии. «Видел его [Лаушкина] один раз на каком-то мероприятии», — сказал полковник.

Также Захарченко заявил, что потерпевший по делу о взятке, завуалированной под скидку — владелец ресторана «Ла Маре» Меди Дусс — оговорил его. Он якобы, не получал дисконтные карты. «Дисконтной картой ресторана пользовались Алексей Лаушкин и члены его семьи, о чем свидетельствуют чеки», — добавил Захарченко.

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Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Захарченко до 8 сентября 2017 года.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко в настоящий момент инкриминируется три эпизода получения взятки в особо крупном размере (части 6 статьи 290 УК РФ), в частности, 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании «Русинжиниринг» Анатолия Пшегорницкого, а так же 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же — 3,5 миллионов рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ла Маре».

Кроме того, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия — по версии следствия, он предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галины Марчуковой Ларису о готовящихся обысках. По этому громкому делу объявлен в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко.