Фигуранток дела о хищениях в Нота-банке сестер Марчуковых отпустили домой

Тверской суд Москвы освободил из СИЗО бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову и ее сестру Ларису, обвиняемых в хищении 26 миллиардов рублей у кредитной организации. Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко в пятницу, 17 марта.

«Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая», — сказала она.

Им вменяется статья 159 УК РФ («Мошенничество»). По делу также проходит потомственная гадалка Нонна Михай. Известно, что она давала советы своей клиентке Ларисе Марчуковой, гадала ей на картах, и читала молитвы за успех в бизнесе.

По версии следствия, финдиректор Нота-банка связана с бывшим главой управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрием Захарченко, у которого были обнаружены восемь миллиардов рублей при обыске. Он якобы предупредил женщину об обысках по делу о махинациях в Нота-банке, за что получил денежное вознаграждение.

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Захарченко заявлял о давлении на фигурантов дела Нота-банка, чтобы получить от них показания на него.

«Следствие утверждает, что я предупредил Марчукову о предстоящих обысках, но доказательств этого нет. Я просил устроить нам очную ставку. Оперативники управления "М" ФСБ по делу Нота-банка и нашему — одни и те же. На Марчукову и всех остальных оказывается давление, их убеждают оговорить меня, дать на меня показания, взамен обещают свободу», — сказал обвиняемый в суде.

19 декабря 2016 года Мосгорсуд признал законным продление ареста сестрам Марчуковым и Михай.