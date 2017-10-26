В отношении подруги полковника Захарченко закрыли дело о мошенничестве

Генпрокуратура России отменила уголовное дело о мошенничестве в отношении гражданской жены скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко Анастасии Пестриковой. Об этом в четверг, 26 октября, источник в правоохранительной системе сообщил РИА Новости.

«Заместителем генпрокурора отменено постановление о возбуждении дела [в отношении Пестриковой]. Дело прекращено за отсутствием состава [преступления]», — сказал он. Официального подтверждения этих данных пока не поступало.

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29 сентября сообщалось о задержании гражданской жены Захарченко — Анастасии Пестриковой. СК заподозрил ее в мошенничестве. В ведомстве полагают, что она пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой. Басманный суд отказался арестовывать Пестрикову, и ее отпустили под подписку о невыезде.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.