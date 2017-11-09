Руководителей полковника Захарченко уволили из МВД

Руководители скандально известного полковника МВД Дмитрия Захарченко уволены. Об этом в четверг, 9 ноября, со ссылкой на главу министерства Владимира Колокольцева сообщает РИА Новости.

«У нас постоянно действует принцип персональной ответственности за действия подчиненных (...) Его [Захарченко] руководители пострадали», — сказал Колокольцев, не называя имен.

3 ноября стало известно, что Генпрокуратура намерена конфисковать многомиллиардное состояние Захарченко.

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В частности, в ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллионов рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллионов евро. Полковник прятал этот капитал в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах, использовавшихся как денежное хранилище.

Бывшему полицейскому инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года.