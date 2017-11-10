Полковник Захарченко рассказал о накопленных с зарплаты миллиардах рублей

Скандально известный полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что все средства и активы на сумму в девять миллиардов рублей были накоплены им с заработной платы. Об этом в пятницу, 10 ноября, сообщил прокурор в Никулинском суде Москвы, передает РИА Новости.

«В ГУЭБиПК при [Захарченко] обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень», — сказал представитель гособвинения. Изъятое эквивалентно более чем 23 миллионам рублей, что вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (2001-2016 годы) — 12 миллионов рублей.

В коррупционных схемах также участвовали мать и сестра полковника, помогая ему укрывать богатства, добавил прокурор. По его словам, Захарченко прибегал к помощи родных, чтобы казаться добропорядочным перед законом и обществом.

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Суд в настоящее время рассматривает иск прокуратуры о конфискации активов бывшего борца с коррупцией на девять миллиардов рублей. Это 27 квартир и машино-мест в элитных районах Москвы, а также четыре дорогих автомобиля, зарегистрированные на родственников и знакомых полковника.

9 ноября глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что руководители полковника Захарченко уволены. Ранее, 3 ноября, стало известно, что Генпрокуратура намерена конфисковать многомиллиардное состояние бывшего полицейского.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. По этому делу объявлены в розыск полковник ФСБ Дмитрий Сенин, который женат на сестре Захарченко, и бывший начальник подмосковного главка Росгвардии генерал Алексей Лаушкин.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года.