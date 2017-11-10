Полковник Захарченко отказался отдавать государству свои миллиарды

Защита полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, и его близкие возражали против иска Генпрокуратуры о конфискации имущества, передает РИА Новости.

На заседании в Никулинском суде Москвы, где слушается дело, адвокат Александр Горбатенко назвал незаконными требования надзорного ведомства. По его словам, в доход государства может быть изъято только указанное в законе имущество, то есть недвижимость, автомобили, лодки и пароходы.

«Но тут было сказано, что предметом обращения в доход государства являются наличные денежные средства. По законодательству, только в том случае могут быть изъяты денежные средства, если они получены с продажи незаконно полученного имущества», — отметил он, указав, что Захарченко никому из числа соответчиков «существенных денег» на приобретение имущества не передавал.

«Следственные органы располагают материалами, свидетельствующими, что обнаруженные денежные средства имеют иные источники, не связанные с коррупционной деятельностью моего доверителя», — пояснил защитник судье.

Адвокат также возражал против конфискации золотого слитка с гравировкой «Россия», изъятого у его подзащитного.

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Юрист напомнил, что полковник Захарченко на службе «был на хорошем счету, имеет ведомственные награды, претензий по работе не имел».

Ранее 10 ноября стало известно, что мать и сестра бывшего сотрудника МВД заявили о подкинутых им крупных суммах. Так они объяснили происхождение найденных у них 120 миллионах долларов. Сам Захарченко заявил, что капитал на сумму в девять миллиардов рублей он скопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что полковник за 15 лет получил легально в МВД 12 миллионов рублей.

У Захарченко хотят конфисковать 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля.

Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.