Полковник Захарченко рассказал о скитаниях по чужим углам

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в получении взяток, на заседании в Никулинском суде Москвы сообщил, что не имел своего жилья и скитался по чужим углам. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из зала суда.

«Если у человека нет своего жилья, то он скитается по чужим углам, где его приютят», — сказал Захарченко.

Он уточнил, что был вынужден жить в апартаментах на Пречистенской и Крутицкой набережных и улице Якиманка, принадлежащих его отцу и гражданским женам.

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Ранее стало известно, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах нашли более девяти миллиардов рублей, переехали за границу. В Генпрокуратуре пояснили, что мать полковника вела учет обнаруженным в квартире у его сестры восьми миллиардам рублей.

10 ноября стало известно, что мать и сестра бывшего сотрудника МВД заявили о подкинутых им крупных суммах. Так они объяснили происхождение найденных у них 120 миллионов долларов. Сам Захарченко утверждал, что капитал на сумму в девять миллиардов рублей он скопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что полковник за 15 лет получил легально в МВД 12 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. У него хотят конфисковать 27 квартир и машиномест в Москве и четыре дорогих автомобиля.