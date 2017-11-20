Мать и сестра полковника Захарченко покинули Россию

Мать и сестра полковника МВД Дмитрия Захарченко, в квартирах которых нашли более девяти миллиардов рублей, переехали за границу. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили агентству РИА Новости несколько источников.

«Мама и сестра Захарченко покинули пределы России, сейчас проживают за границей», — сказал источник, близкий к семье полковника. Эту информацию подтвердил другой источник, также знакомый с ситуацией.

По словам одного из них, на этот шаг родственников полковника толкнула «сложившаяся ситуация», периодические обыски и другие обстоятельства, связанные с уголовным преследованием Захарченко. Обе женщины проходят по делу о коррупции как свидетели. Формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было.

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Ранее в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры восьми миллиардов рублей.

10 ноября стало известно, что мать и сестра бывшего сотрудника МВД заявили о подкинутых им крупных суммах. Так они объяснили происхождение найденных у них 120 миллионах долларов. Сам Захарченко заявил, что капитал на сумму в девять миллиардов рублей он скопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что полковник за 15 лет получил легально в МВД 12 миллионов рублей.

Захарченко задержали 9 сентября 2016 года. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. У него хотят конфисковать 27 квартир и машиномест в Москве и четыре дорогих автомобиля.