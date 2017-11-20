Прокурор подтвердил отъезд из России матери и сестры полковника Захарченко

Мать и сестра полковника Дмитрия Захарченко, бывшего сотрудника Главного управлений экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ, уехали из России еще полгода назад. Об этом на слушаниях в Никулинском суде Москвы заявил прокурор Сергей Бочкарев.

«Мною получена справка из Федеральной службы безопасности, согласно которой мать Захарченко убыла в Израиль, Тель-Авив, 30 апреля и не вернулась, а сестра — в Турцию, Стамбул, 17 апреля и также не вернулась», — сообщил прокурор во время слушаний по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества полковника Захарченко и его близких.

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Сам Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года, а на следующий день арестован. Тогда же прошли обыски в квартирах его матери и жены.

Генпрокуратура считает, что все полученное Дмитрием Захарченко из незаконных источников должно быть обращено в казну. В качестве предметов иска проходят 27 объектов недвижимости (квартиры и машиноместа в элитных районах Москвы), четыре дорогостоящих автомобиля, зарегистрированные на родственников полковника, около 8 миллиардов рублей. Общая сумма иска — около 9 миллиардов.

Ответчиками по иску проходят сам полковник, его отец и мать, сестра Ирина Разгонова, гражданская жена Анастасия Пестриковаи ее родственница Лилия Горшкова, бывшая жена Яна Саратовцева и ее мать, а также бывшие гражданские жены Мария Семынина и Ирина Петрушина.

Слушания по гражданскому иску продолжатся завтра, 21 ноября, в 09:45 мск.

Расследование уголовного дела в отношении Захарченко продолжается. Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД инкриминируется четыре эпизода получения взяток (ст. 290 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ). Под стражу его взяли 10 сентября 2016 года. При обыске в квартире на Мичуринском проспекте (она принадлежит его сестре) в Москве были обнаружены более 124 миллионов долларов, около 1,4 миллиона евро, 342 миллиона рублей и золотой слиток весом 500 граммов, а в квартире у матери - около 19,5 миллиона рублей, 600 тысяч евро и 20 тысяч долларов. На женщин в столице зарегистрировано несколько объектов недвижимости.