Отдых в Сочи обернулся для полковника Захарченко новым обвинением

Полковнику МВД России Дмитрию Захарченко предъявлено обвинение сразу по трем эпизодам получения взятки. Об этом в пятницу, 1 декабря, источник в правоохранительной системе сообщил РИА Новости.

«Захарченко предъявили обвинение сразу по трем эпизодам взяточничества», — сказал источник. По его словам, речь идет о дисконтной карточке ресторана, денежной сумме в 800 тысяч долларов и отдыхе в Сочи.

Источник также отметил, что ранее в этих преступлениях он только подозревался. Теперь же, по словам источника, полковнику в общей сложности предъявлено пять эпизодов. Официальных комментариев по этому поводу от следствия и адвокатов Захарченко пока не поступало.

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21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Захарченко 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.



