Полковнику Захарченко добавят обвинений

Следствие планирует предъявить полковнику МВД Дмитрию Захарченко новое обвинение. Об этом в среду, 29 ноября, со ссылкой на решение Мосгорсуда сообщает РИА Новости.

«Какое именно преступление ему собираются вменить, не уточняется. Известно только, что по новому эпизоду Захарченко находится в статусе подозреваемого. Его обвиняют уже в четырех преступлениях — двух тяжких и двух средней тяжести», — говорится в сообщении.

21 ноября стало известно, что у сестры обвиняемого в коррупции Захарченко не было ключей от комнаты, где хранились в общей сложности 8,5 миллиарда рублей. 20 ноября в Генпрокуратуре заявили, что мать Захарченко вела учет обнаруженных в квартире у его сестры денег.

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Генпрокуратура хочет конфисковать у бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Захарченко 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля. Ему инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. Полковника задержали 9 сентября 2016 года.