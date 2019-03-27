Доверенное лицо полковника Захарченко поймали за посредничество во взятках

Следственный комитет задержал доверенное лицо полковника МВД Дмитрия Захарченко по подозрению в посредничестве при передаче взяток. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительной системе.

По его словам, некто Василий Критинин этапирован из Ростова-на-Дону в Москву, где Басманный суд рассмотрит вопрос о его аресте. Следователь уже направила туда ходатайство об избрании Критинину меры пресечения, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

В СК считают его посредником, передававшим Захарченко деньги, и называют доверенным лицом сотрудника МВД.

Кроме того, по делу полковника были проведены обыски у Вианора Адонии — владельца автомобиля Acura, которым пользовался Захарченко. Также силовики посетили Евгения Селикова, являющегося партнером по бизнесу Адонии. Во время новых обысков оперативники не нашли деньги, была изъята только оргтехника.

В настоящее время в Пресненском суде Москвы завершается процесс над Захарченко по эпизодам вымогательства 800 тысяч долларов у ресторатора Меди Дусса, получении от него же в качестве взятки дисконтной карточки заведения, а также в воспрепятствовании правосудию.

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Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске в его квартире было найдено 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

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