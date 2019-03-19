Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора

Обвиняемому в коррупции полковнику МВД Дмитрию Захарченко стало плохо в тот момент, когда он отвечал на вопросы прокурора. Об этом во вторник, 19 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается в сообщении, подсудимому вызвали скорую помощь прямо в зал суда. После осмотра медиков Захарченко продолжил участие в заседании.

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11 марта сообщалось, что Гагаринский районный суд Москвы обратил в доход государства имущество полковника ФСБ Дмитрия Сенина — свояка полковника Захарченко. Судья удовлетворила соответствующий иск Генпрокуратуры, указавшей на полученное незаконным путем имущество на 380 миллионов рублей.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

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