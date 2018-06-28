«Миллиарды Захарченко» перестали быть вещественными доказательствами

Обвиняемый в получении крупных взяток бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко и его адвокаты в четверг, 28 июня, прекратили ознакомление с материалами уголовного дела. Об этом «Ленте.ру» рассказал защитник Александр Горбатенко.

«Сегодня истек срок, установленный судом для ознакомления с 34 томами уголовного дела. Мы не успели изучить все материалы, так как нам просто не хватило времени, однако в том, что мы с нашим подзащитным изучили, веских доказательств преступной деятельности не обнаружено», — заявил Александр Горбатенко.

По словам адвоката, в связи с этим защита готовит ходатайство о прекращении уголовного преследования Дмитрия Захарченко.

Адвокат также уточнил, что изъятые во время обысков в сентябре 2016 года 8 миллиардов 480 миллионов рублей в разной валюте больше не являются вещественными доказательствами. «Такое решение следствие вынесло в сентябре 2017 года с формулировкой "так как эти деньги не имеют отношения к преступной деятельности обвиняемого"», — уточнил Александр Горбатенко.

Временные ограничения были введены решением суда 25 июня. Защита просила время до третьего августа, однако суд в этом отказал.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи его в суд.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Захарченко инкриминируется получение взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ч. 3 ст. 294 УК РФ). По версии следствия, Захарченко и находящийся в розыске бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин получили от ресторатора Меди Дусса 800 тысяч долларов и 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана «Ля Маре». Кроме того, следствие считает, что бывший полицейский предупредил сестру финансового директора «Нота-банка» Галину Марчукову о предстоящих обысках.

Свою вину полковник не признает ни по одному из эпизодов.

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