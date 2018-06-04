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Полковник Захарченко вызвался рассказать о пропаже изъятых у него денег

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Дмитрий Захарченко

Полковник Дмитрий Захарченко готов дать свидетельские показания по факту пропажи части изъятых у него денег. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов обвиняемого Александр Карабанов.

«Сегодня во время рассмотрения апелляционной жалобы по факту наложения ареста на имущество бывшей гражданской жены Захарченко Марины Семыниной в Московском городском суде наш подзащитный сделал официальное заявление прокурору о том, что он готов дать показания в качестве свидетеля по факту похищения ранее изъятых денежных средств», — сказал адвокат.

Арест имущества Семыниной продлили до 8 октября 2018 года. Речь идет о квартире, личных вещах и банковских счетах, на которых хранится около 900 миллионов рублей.

30 мая стало известно, что из 8,5 миллиарда рублей, изъятых у полковника Захарченко и его близких, пропали более 200 миллионов рублей (3 миллиона евро). Как выяснилось, деньги были доставлены в одно из подразделений Сбербанка сотрудниками «Росинкасс», и недостача была выявлена при пересчете. Именно сотрудники Сбербанка и сообщили о пропаже. В настоящее время по данному факту идет доследственная проверка, ее выводы пока не известны.

В декабре 2017 года суд постановил обратить изъятые у полковника и его близких средства, а также недвижимость и автомобили в доход государства.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

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