Полковник Захарченко рассказал о своей скромной доле в изъятых миллиардах

Полковнику МВД России Дмитрию Захарченко, обвиняемому в получении взяток и превышении полномочий, принадлежат всего лишь около 93 тысяч рублей из изъятых у него 8,5 миллиардов рублей. Об этом в среду, 4 апреля, сообщает ТАСС.

О своей скромной доле Захарченко сообщил из СИЗО через своего адвоката Александра Горбатенко.

«Из всего имущества мне принадлежат 92 тысячи 800 рублей — денежное довольствие за месяц. Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», — уточнил он.

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Захарченко отметил, что, согласно действующему антикоррупционному законодательству, обратить в доход государства посредством гражданского иска можно только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.

2 апреля стало известно, что суд в Москве наложил арест на имущество объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина — свояка Захарченко.

Полковника арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у Захарченко и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

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