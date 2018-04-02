Суд арестовал миллионы сбежавшего свояка полковника Захарченко

Суд в Москве наложил арест на имущество объявленного в розыск за дезертирство и взятки полковника ФСБ Дмитрия Сенина — свояка полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

«Судом наложен арест на имущество Сенина, его супруги и других лиц с установлением запрета распоряжаться им путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога и иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение данного имущества», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего в рамках уголовного дела арестованы восемь автомобилей и машино-мест, 20 квартир в Москве, Московской области и Сочи, а также земельные участки и дома в Подмосковье, общая стоимость которых превышает 300 миллионов рублей.

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О том, что Сенин объявлен в розыск, сообщила 15 мая 2017 года «Новая газета» со ссылкой на собственные источники в спецслужбах.

«В конце апреля, уходя на обед, он (Сенин) оставил сослуживцам ключ от сейфа, удостоверение и рапорт об увольнении из органов ФСБ. С обеда он не вернулся. Проверкой УСБ ФСБ (управление собственной безопасности) был установлен факт дезертирства, возбуждено уголовное дело. Предположительно, он покинул Россию по подложным документам», — сообщил собеседник издания.

Источник выразил уверенность, что побег полковника связан с расследованием дела против его свояка Захарченко (жены мужчин — сестры).

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, четыре дорогих автомобиля и деньги.

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