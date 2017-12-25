Любовница Захарченко осталась на просторах России

Любовница арестованного за взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина опровергла сообщения о своем бегстве за границу. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Пишут, что 18 декабря я уехала из России, но 21 декабря журналисты видели меня воочию. Мои паспорта для следователей недоступны, к их сожалению. Если захочу, в любой момент уеду. Пока не собираюсь», — заявила Семынина. При этом добавила, что находится «в просторах нашей родины».

Ранее ТАСС сообщил, что Семынина покинула Россию. 21 декабря она заявила журналистам, что могла утопить в Москва-реке бывшие на ее счету 585 миллионов рублей.

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Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

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