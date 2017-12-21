Любовница Захарченко поведала о несчастной судьбе полумиллиарда рублей

Любовница арестованного за взятки бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина заявила, что могла утопить в Москве-реке 585 миллионов рублей. Так она ответила на вопрос, куда с ее счета делись 10 миллионов долларов, пишет «Комсомольская правда».

«Да, такие деньги были на моем счету. Но сейчас их нет. Деньги присылали мне на счет другие люди, мои богатые и влиятельные поклонники, имя которых называть не буду. Их нет вообще. Я не обязана отчитываться, куда их дела. Может, в Москву-реку выкинула, утопила», — сказала она.

По ее словам, правоохранители отобрали у нее имущество, которое при этом не имело никакого отношения к Захарченко. Конфискованная квартира и вовсе была куплена ею в 2007 году, еще до беременности.

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«Я ему не жена. Даже не гражданская. Я его знакомая, боевая подруга, если хотите, — и все. Да, у нас общий ребенок. Да, я ношу передачки Диме в тюрьму. Но мы с ним вместе не жили. Я ему даже не сожительница. А меня делают свидетелем в этом деле», — отметила Семынина.

Бывшего замначальника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении крупных взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. В квартире, где жил Захарченко, при обыске нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

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