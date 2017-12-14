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Источник рассказал о купленном полковником Захарченко замке в Лондоне

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Дмитрий Захарченко
Дмитрий Захарченко

Следователи узнали о наличии замка в Лондоне у полковника Дмитрия Захарченко, который он приобрел во время службы в МВД. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил ТАСС источник, близкий к следствию.

«Сотрудники ФСБ в ходе обыска, кроме заграничных паспортов, также просили выдать им документы на иностранную недвижимость, принадлежащую Захарченко, в том числе на замок в Лондоне», — сказал собеседник агентства.

Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы бывшей гражданской жены обвиняемого во взяточничестве полицейского Марины Семыниной, опроверг наличие у его подзащитной таких документов.

«Моя доверительница не обладает никакой информацией и тем более никакой недвижимостью за границей. Кроме того, деньги, которые у нее забрали, были единственными денежными средствами, оставшимися на жизнь», — отметил он.

В ходе проведенного в среду, 13 декабря, обыска у Семыниной были изъяты около двух тысяч евро, медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года, его обвиняют в получении крупных взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в квартире, где жил полицейский, обнаружили 8,5 миллиарда рублей наличными в иностранной валюте.

Генпрокуратура требовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги; Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования. Защита полковника возражала против конфискации.

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