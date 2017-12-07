Мать Захарченко записала 600 тысяч евро как «мелочь»

Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взяток, обозначила сумму 600 тысяч евро как мелочь в тетрадке для учета наличных денег. Об этом председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал в интервью «Российской газете».

«Если внимательно посмотреть на эту тетрадь, можно увидеть, как относились к таким суммам члены семьи обвиняемого (...). Я не берусь давать нравственную оценку этим людям, но, думаю, цифры и их описание говорят сами за себя», — отметил он.

По словам Бастрыкина, идентичность почерка женщины подтвердила экспертиза.

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О существовании тетради, в которой мать Захарченко вела учет изъятых из квартиры его сестры миллиардов, стало известно в конце ноября. Отмечалось, что все расчеты женщина — бывшая учительница математики — вела в столбик, и все они оказались верны.

За несколько дней до этого и мать, и сестра Захарченко заявили, что крупные денежные суммы им подкинули. В то же время бывший полковник объяснил, что капитал на сумму в девять миллиардов рублей он скопил с зарплаты полицейского. Прокурор сообщил, что за 15 лет Захарченко получил легально в МВД только 12 миллионов рублей.

Захарченко инкриминируют три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование правосудию. 1 декабря изъятые у него миллиарды перешли в казну России по решению Никулинского суда Москвы. У бывшего полковника намерены конфисковать 27 квартир и машино-мест в Москве и четыре дорогих автомобиля.