У семьи Захарченко забрали последние деньги

Следователи провели обыск в квартире гражданской супруги бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко Марины Семыниной и изъяли последние деньги. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Семыниной Александр Карабанов.

«Следственное действие началось еще в 7 утра. В результате обыска изъяты последние деньги семьи (около двух тысяч евро), медицинские документы детей, а также телефоны и планшеты», — сказал Карабанов.

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Адвокат полагает, что обыск связан с отказом Захарченко признать вину: «Следователи применяют такие элементы психологического воздействия на него». Карабанов направит жалобу на действия следствия в Генпрокуратуру, суд и ФСБ.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года, его обвиняют в получении крупных взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в квартире, где жил полицейский, обнаружили 8,5 миллиарда рублей наличными в иностранной валюте.

Генпрокуратура требовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги; Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования. Защита полковника возражала против конфискации.

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