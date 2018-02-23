Суд оставил любовницу Захарченко без миллионов на счетах

Суд арестовал более 20 миллионов рублей на счетах, принадлежащих любовнице полковника Дмитрия Захарченко Марине Семыниной. Об этом в пятницу, 23 февраля, сообщает ТАСС .

«Столичный суд по ходатайству следственных органов арестовал личный денежный счет Семыниной в ВТБ. Кроме того, суд наложил арест на нежилое помещение площадью около 2,5 тысяч квадратных метров, которое она сдавала одному из магазинов "Пятерочка" в Москве», — сказал источник агентства.

Ранее из дома Семыниной были изъяты около двух тысяч евро, медицинские документы, телефоны и планшеты.

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Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и четыре дорогих автомобиля, а также деньги. Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.

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