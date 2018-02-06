Отец полковника Захарченко вернул миллионы

Отец полковника Дмитрия Захарченко Виктор, обвиняемый в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА), возместил ущерб. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката другого фигуранта дела Вячеслава Леонтьева .

«Виктор Захарченко (...) возместил причиненный им ущерб. Мой подзащитный (второй фигурант дела — прим. «Ленты.ру») Владимир Корьевкин вину не признает», — сказал Леонтьев в суде.

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По его словам, ущерб, причиненный Захарченко-старшим, следствие оценило в четыре миллиона рублей, а Корьевкиным — в 1,5 миллиона рублей, поскольку последний ушел из банка вскоре после того, как Захарченко-старший был зачислен в штат.

Как установило следствие, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и получал зарплату. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги. Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.

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