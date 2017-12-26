Следствие не усмотрело в действиях руководства Захарченко ничего криминального

Следственный комитет не установил криминальной составляющей в действиях руководства полковника МВД Дмитрия Захарченко. Об этом во вторник, 26 декабря, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя СК России Светланы Петренко.

«Проверяли, но не нашли», — пояснила она в эфире радиостанции «Вести FM».

Петренко также рассказала о том, что обвиняемый во взяточничестве Захарченко, по версии следствия, вел преступную деятельность не один год. Он сам планировал и разрабатывал свои действия и «никогда не повторялся».

«В окружении Захарченко между собой звали Захар хитрый», — добавила представитель СКР.

Материалы по теме Записки миллиардера Секреты успеха полковника Захарченко

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги. Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!