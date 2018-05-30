Из изъятых богатств полковника Захарченко пропали три миллиона евро

Следствие проводит проверку по факту исчезновения около трех миллионов евро из денег, изъятых у бывшего сотрудника антикоррупционного главка полиции Дмитрия Захарченко. Об этом в среду, 30 мая, осведомленный источник сообщил «Интерфаксу».

Материалы по теме «Может быть, их просто подкинули» Полковник Захарченко — о миллиардах, кознях спецслужб и одиночестве арестанта

«Следователи, в частности, проверят причастные к перевозке денег организации и ведомства для установления всех обстоятельств исчезновения порядка трех миллионов евро (более 200 миллионов рублей) из денег, которые ранее были изъяты у Захарченко», — сказал он.

Источник добавил, что также будут проверены условия перевозки денег и их соответствие требованиям безопасности.

11 мая стало известно, что Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Анастасии Пестриковой — гражданской жены Захарченко.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!