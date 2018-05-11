На жену полковника Захарченко завели дело о подделке доказательств

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фальсификации доказательств в отношении Анастасии Пестриковой — гражданской жены полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщил представитель Минфина в Хамовническом суде Москвы, передает РИА Новости.

В пятницу, 11 мая, там проходят слушания по иску девушки о взыскании с государства 3 миллионов рублей за незаконное уголовное преследование. В сентябре 2017 года СК заподозрил ее в хищении путем мошенничества 16 миллионов долларов, но потом закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления. Теперь Пестрикова пытается взыскать с государства моральный и имущественный вред (расходы на адвокатов).

В ходе заседания в Хамовническом суде представитель Минфина, который является ответчиком по этому иску, попросил приобщить к материалам дела постановление о новом уголовном деле против истицы.

«Дело возбуждено Следственным комитетом РФ 10 мая по статье 303 УК РФ («Фальсификация доказательств»)", — уточнил он РИА Новости, отказавшись от подробных комментариев.

Адвокат Пестриковой Валерия Тунникова также отказалась от комментариев, поскольку о возбуждении дела сама узнала лишь в ходе судебного заседания.

Судья Герман Бугынин приобщил документ о возбуждении нового уголовного дела и привлек к иску девушки Генпрокуратуру, поскольку там принимали решение о прекращении прошлого уголовного преследования в отношении Пестриковой.

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29 сентября 2017 года сообщалось о задержании жены полковника в аэропорту Самары при попытке вылететь на Кипр. В СК полагали, что Пестрикова пыталась похитить 16 миллионов долларов у знакомой. Басманный суд отказался арестовывать Пестрикову, и ее отпустили под подписку о невыезде. Через месяц стало известно о прекращении дела.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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