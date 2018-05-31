Вместе с деньгами полковника Захарченко пропали миллионы губернатора Хорошавина

При передаче государству денег, изъятых в ходе обыска у бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, была выявлена недостача. Об этом в четверг, 31 мая, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

У него после ареста в 2015 году было обнаружено 280 миллионов рублей, шесть миллионов долларов, 727 тысяч евро, 388 тысяч швейцарских франков и 217 тысяч фунтов стерлингов. Сколько из этих денег пропало, издание не указывает, так же как и неизвестно, проводилось ли по этому поводу расследование или нет.

О недостаче средств, принадлежащих Хорошавину, стало известно после сообщений о пропаже найденных у полковника МВД Дмитрия Захарченко денег. 30 мая источник «Интерфакса» рассказал, что при передаче государству имущества обвиняемого в коррупции полицейского не смогли найти три миллиона евро.

В связи с этим начата доследственная проверка, которую проводит старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Константин Криворотов. «Коммерсантъ» уточняет, что при пересчете была выявлена недостача 120 миллионов рублей, изъятых из квартиры, записанной на сестру полковника Ирину Разгонову.

Деньги, изъятые при обыске, изначально отправили в здание главного следственного управления СКР по Москве на Новом Арбате, где они под охраной находились в актовом зале. Затем после пересчета и составления сопроводительных документов их держали в спецхранилище, а после этого в 44 опечатанных коробках отправили в кассово-инкассаторский центр Сбербанка. Там деньги с 27 апреля по 2 мая этого года снова пересчитали перед тем, как отправить в казначейство.

Один из участников разбирательства на просьбу сообщить, куда могли деться изъятые средства, ответил так: «Наверное, крысы съели», намекая на возможную причастность к хищениям сотрудников правоохранительных органов.

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Следователь Криворотов планирует опросить всех сотрудников банка, участвовавших в пересчете; следователей и оперативников ФСБ, участвовавших в обысках и выемках по «делу полковника Захарченко», а также полицейских, охранявших деньги в ГСУ СКР и доставивших их в хранилище. Им, возможно, придется пройти проверку на детекторе лжи.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия.

Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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