Жена полковника Захарченко решила отсудить у банка ценные бумаги

Гражданская жена обвиняемого в коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина подала в суд на банк, который не дает ей распоряжаться ценными бумагами почти на 209 тысяч долларов, арестованными по уголовному делу. Об этом в пятницу, 15 июня, сообщил «Интерфаксу» адвокат Александр Карабанов.

«Исковое заявление было подано в Замоскворецкий суд Москвы. Моя доверительница просит суд признать незаконным отказ ВТБ в распоряжении ценными бумагами, которые размещены на счете депо одного из отделений банка, и обязать банк предоставить возможность ими пользоваться и распоряжаться. Кроме того, она просит взыскать в ее пользу 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда», — сказал юрист.

Облигации были арестованы в ноябре 2017 года Басманным судом Москвы в рамках уголовного дела Захарченко, но в начале весны срок обеспечительных мер истек, и Семынина обратилась в банк. Сотрудник кредитной организации устно отказал ей в выдаче ценных бумаг, отправив женщину за разрешением к следователю, что, по ее мнению, противоречит закону.

«Истечение срока ареста по постановлению суда является самостоятельными основанием для снятия всех возможных ограничений без наличия каких-либо разрешительных документов. Мы намерены показательно на этом примере злоупотребления заставить задуматься банкиров о том, что в своей работе необходимо руководствоваться действующим законодательством, инструкциями Центробанка, а не хотелками следственного аппарата», — объяснил Карабанов.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Он был задержан 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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