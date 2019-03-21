Полковник Захарченко пожаловался на вынужденные походы в рестораны

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, заявил в суде, что рассчитывает на оправдательный приговор из-за тяжелой работы в полиции. Об этом в четверг, 21 марта, пишет «Московский комсомолец».

По словам Захарченко, ему постоянно приходилось сталкиваться со множеством трудностей на службе, в том числе ненормированным рабочим днем. Однако он «не считался с личным временем, чтобы принести пользу обществу».

Полковник также пожаловался на то, что был вынужден постоянно ездить по вечерам в рестораны для встреч с информаторами, и это негативно сказывалось на его личной жизни.

Кроме того, на заседании Захарченко опроверг свою причастность к двум уликам — карточке магазина «Глобус Гурмэ» и компьютерному диску, которые следствие связало с гадалкой Ноной Михай и хищениями в Нота-Банке. По его словам, электронный носитель он до этого не видел, а карточку приобрела сестра бывшего финансового директора «Ноты» Лариса Марчукова и собиралась одолжить Михай для покупки дорогостоящих продуктовых корзин.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте. По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у Захарченко и его семьи 13 квартир, 4 дорогих автомобиля и деньги.

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