Изъявшему у полковника Захарченко миллиарды прокурору присвоят звание генерала

В Генпрокуратуре России планируется реформирование структуры для создания нового управления по надзору за расследованием особо важных дел. Об этом пишет РБК с ссылкой на имеющийся приказ главы ведомства Юрия Чайки.

Из документа следует, что действующее подразделение численностью 55 сотрудников будет расформировано, на его месте заново создадут уже главное управление со штатом в 70 человек. В его структуре одно управление будет надзирать за расследованием особо важных дел в Следственном комитете России, а другое — в МВД и Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Нынешний глава управления по надзору за расследованием особо важных дел 70-летний Владимир Юдин уйдет на пенсию.

На должность руководителя нового главного управления прочат 36-летнего прокурора Сергея Бочкарева, который представлял Генпрокуратуру по делу об изъятии у полковника МВД Дмитрия Захарченко и его семьи имущества на сумму девять миллиардов рублей. Суд вынес решение в пользу надзорного ведомства и обратил в доход государства ценности, полученные незаконным путем.

После года успешной службы на новом месте Бочкареву присвоят звание генерал-лейтенанта юстиции, сообщил источник РБК. Ранее за положительное решение по делу против Захарченко прокурору было присвоено звание генерал-майора юстиции.

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Также Бочкарев осуществлял надзор за расследованием уголовного дела в отношении братьев Магомедовых, владеющих группой «Сумма». Их обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупных растратах и мошенничестве. Сумма похищенных бюджетных средств оценивается в 2,5 миллиарда рублей.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обыске в его квартире было найдено 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте. По иску Генпрокуратуры суд конфисковал у полковника и его семьи 13 квартир, 4 дорогих автомобиля и деньги.

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