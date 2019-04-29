Осужден отец полковника Захарченко

Мещанский суд Москвы вынес приговор пенсионеру Виктору Захарченко — отцу полковника МВД Дмитрия Захарченко, у которого при обыске нашли 8,5 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

За фиктивное трудоустройство в банке «Московское ипотечное агентство» (МИА) и растрату четырех миллионов рублей, полученных в качестве зарплаты, Захарченко-старший получил четыре года лишения свободы. Также суд оштрафовал его на 800 тысяч рублей.

Осужденный будет отбывать срок в колонии общего режима.

Захарченко-старшего взяли под стражу в зале суда, добавили «Ленте.ру» в пресс-службе Мещанского суда.

Второй фигурант дела — бывший председатель правления МИА — Владимир Корьевкин, при котором фиктивно работал Захарченко-старший, осужден на 4,5 года и штрафу в 900 тысяч рублей. Его также взяли под стражу в зале суда после приговора.

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Оба провели под стражей на день вынесения приговора 2 года 7 месяцев, указали в пресс-службе.

Третий обвиняемый — тоже бывший глава правления банка Сергей Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Ранее 29 апреля «Новая газета» сообщила, что Генпрокуратура России до решения суда опубликовала приговор Виктору Захарченко. Согласно ему, он был приговорен к пяти годам, а Корьевкин — к шести годам. В надзорном ведомстве назвали произошедшее ошибкой.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

Суд по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги на общую сумму девять миллиардов рублей.

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