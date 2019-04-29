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Приговор отцу полковника Захарченко опубликовали до решения суда

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Продолжение: Осужден отец полковника Захарченко

Генпрокуратура России до решения суда опубликовала приговор Виктору Захарченко — отцу бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко. Об этом в понедельник, 29 апреля, сообщает «Новая газета».

Ведомство также опубликовало приговор другому фигуранту дела — бывшему председателю правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Владимиру Корьевкину. Позже страница была удалена с сайта Генпрокуратуры, но издание сохранило скриншоты сообщения.

Согласно ему, Виктор Захарченко был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а Корьевкин получил шесть лет лишения свободы. Кроме того, отмечалось, что суд назначил обоим осужденным штрафы в полмиллиона рублей. Ранее такие наказания для подсудимых запрашивало обвинение. В пресс-службе Генпрокуратуры воздержались от комментариев по этой теме.

6 февраля сообщалось, что Виктор Захарченко, обвиняемый в растрате средств банка МИА, возместил ущерб.

Как установило следствие, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и получал зарплату. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства принадлежащие Захарченко 13 квартир и 4 дорогих автомобиля, а также деньги. Никулинский суд Москвы полностью удовлетворил эти требования.

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