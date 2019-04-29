Публикацию приговора отцу полковника Захарченко до решения суда назвали ошибкой

Публикация до решения суда приговора Виктору Захарченко — отцу бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД полковника Дмитрия Захарченко — стала следствием ошибки. Об этом в понедельник, 29 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

«Сегодня утром на сайте ведомства была опубликована некорректная информация. В настоящее время допущенная ошибка откорректирована, правильная информация размещена на сайте Генпрокуратуры», — рассказали в пресс-службе.

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Согласно корректной информации, в настоящее время в Москве слушается приговор о растрате средств банка «Московское ипотечное агентство» (МИА). Гособвинение попросило суд приговорить Виктора Захарченко к пяти, а бывшего председателя правления банка МИА Владимира Корьевкина — к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Для обоих подсудимых обвинение также запросило штрафы в полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России до решения суда опубликовала приговор Захарченко и Корьевкину. Позже страница была удалена с сайта ведомства.

После полудня 29 апреля Мещанский суд Москвы приговорил Виктора Захарченко к четырем годам лишения свободы и штрафу в 800 тысяч рублей.

Как установило следствие, Захарченко-старший был фиктивно трудоустроен в банк и получал зарплату. В качестве соучастников по делу проходят два бывших председателя правления МИА — Владимир Корьевкин и Сергей Гриб, при которых в кредитном учреждении работал Захарченко-старший. Корьевкин и Захарченко-старший содержатся под стражей, Гриб арестован заочно и объявлен в международный розыск.

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвиняют во взяточничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании правосудию. При обыске в его квартире нашли 8,5 миллиарда рублей в иностранной валюте.

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