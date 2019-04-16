В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество

В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники в Следственном комитете (СК) России.

По информации издания, в СК считают, что следствие столкнулось с организованной группой, имевшей общие коррупционные интересы. Об этом говорят показания свидетелей, в числе которых проживающий в Лондоне банкир Герман Горбунцов, подруга Захарченко Лариса Марчукова, банкир Петр Чувилин и засекреченный свидетель под псевдонимом Владимир Никитин. Предполагается, что Никитин был деловым партнером Захарченко и совладельцев компании «1520» Валерия Маркелова и Бориса Ушеровича, которым принадлежат структуры, работавшие по контрактам с РЖД — основным источником благосостояния полковника.

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Отмечается, что доказательства коррупционной связи Захарченко и собственников «1520» во многом строятся на показаниях Горбунцова. По данным «Росбалта», банкира допрашивали на территории Англии. После проверки сведений было принято решение об аресте Маркелова. Ушерович скрылся на территории Израиля и пытается получить убежище в Англии.

В начале апреля Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, изъяв в пользу государства активы на 484 миллиона рублей, принадлежащие полковнику Захарченко. При этом суд не стал взыскивать с обвиняемого и его бывшей жены Яны Саратовцевой 320 тысяч долларов, потраченных на покупку ювелирных украшений, которые ранее были изъяты следствием.

Бывшему врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрию Захарченко инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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