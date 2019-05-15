Полковника Захарченко попросили посадить на 15 лет и оштрафовать на полмиллиарда

Бывшего заместителя начальника антикоррупционного управления МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиненного в коррупции, попросили приговорить к 15,5 годам колонии. Об этом в среду, 15 мая, со ссылкой на представителя гособвинения сообщает РИА Новости.

Кроме того, обвинение дополнительно попросило суд оштрафовать Захарченко почти на 500 миллионов рублей.

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Ранее 15 мая Захарченко в зале Пресненского суда прокомментировал приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Спортсмены были ранее осуждены в том же суде.

Дмитрий Захарченко — бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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