Полковник Захарченко прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, прокомментировал судебный приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом в среду, 15 мая, сообщает REGNUM.

Захарченко сделал заявление в зале Пресненского суда, где ранее были осуждены спортсмены.

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По его словам, футболисты являются «нормальными ребятами, получившими по 1,5 года за скол на зубе». Также Захарченко отметил, что не понимает, зачем им «сломали» футбольную карьеру, и понадеялся, что Павел Мамаев «будет играть в Ростове».

Суд огласил приговор футболистам 8 мая: Кокорин осужден на 1,5 года, а Мамаев — на 1 год 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Футболисты были фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».

Дмитрий Захарченко — бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.

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