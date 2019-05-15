Полковник Захарченко прокомментировал приговор Кокорину и Мамаеву

Бывший заместитель начальника антикоррупционного управления МВД Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, прокомментировал судебный приговор в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом в среду, 15 мая, сообщает REGNUM.
Захарченко сделал заявление в зале Пресненского суда, где ранее были осуждены спортсмены.
По его словам, футболисты являются «нормальными ребятами, получившими по 1,5 года за скол на зубе». Также Захарченко отметил, что не понимает, зачем им «сломали» футбольную карьеру, и понадеялся, что Павел Мамаев «будет играть в Ростове».
Суд огласил приговор футболистам 8 мая: Кокорин осужден на 1,5 года, а Мамаев — на 1 год 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Футболисты были фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство».
Дмитрий Захарченко — бывший врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД, которому инкриминируются три эпизода получения взятки в особо крупном размере, злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование осуществлению правосудия. Его задержали 9 сентября 2016 года. В ходе обысков были обнаружены денежные средства на общую сумму около 8,5 миллиарда рублей.