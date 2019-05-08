Кокорина и Мамаева посадили

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Александр Кокорин и Павел Мамаев

Пресненский суд Москвы вынес приговор нападающему «Зенита» Александру Кокорину и бывшему полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Об этом в среду, 8 мая, из зала суда передает корреспондент «Ленты.ру».

Приговором суда Кокорин-старший осужден на 1,5 года, а Мамаев — к одному году пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Два других фигуранта дела, младший брат Кокорина Кирилл и Александр Протасовицкий, также получили реальные сроки — 1,5 года и год пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима соответственно.

Судья исключила из квалификации действий подсудимых предварительный сговор — она не усмотрела его наличия, то есть подсудимые действовали спонтанно.

Ранее, 6 мая, сообщалось, что Александр Кокорин не сдержал слез, выступая перед судом с последним словом. Спортсмен извинился перед жертвами побоев и обществом. «Тяжело говорить. Надеюсь, что то время, которое мы пробыли в СИЗО, для нас стало уроком на всю жизнь. Было о чем подумать», — сказал футболист.

Кокорин и Мамаев являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Побои» и «Хулиганство». Они вместе с Кириллом Кокориным и их знакомым Александром Протасовицким находятся в СИЗО с 11 октября 2018 года. 3 апреля Пресненский суд Москвы продлил их арест в третий раз — до 25 сентября.

По версии следствия, фигуранты дела стали участниками драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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Предыстория: Кокорина и Мамаева признали виновными в побоях и хулиганстве
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