Кокорину и Мамаеву продлили арест на полгода

Пресненский суд Москвы продлил арест нападающему петербургского «Зенита» Александру Кокорину и полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд не изменил меру пресечения и оставил футболистов под стражей до 25 сентября. Следующее заседание по их делу состоится 9 апреля. Кроме игроков под стражей остаются брат Кокорина Кирилл и знакомый футболистов Александр Протасовицкий.

Срок ареста Кокорину и Мамаеву продлевают в третий раз. В октябре суд отправил их в СИЗО до конца декабря, затем постановил оставить игроков в «Бутырке» до 8 февраля. В последний раз арест был продлен до 8 апреля.

Оба игрока являются фигурантами уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». В октябре они стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва игроки напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем избили чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

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