Описана реакция Кокорина и Мамаева на второе продление ареста

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев встретили решение Тверского суда Москвы о продлении срока их ареста молчанием. Об этом пишет Sports.ru.
Издание отмечает, что после оглашения игроки не сказали ни слова. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов повернулся к ним, когда судья закончила говорить, и спортсмены «немного ухмыльнулись».
Заседание состоялось в среду, 6 февраля. Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Кокорину и Мамаеву до 8 апреля. Такое решение принимается во второй раз: спортсмены были арестованы в октябре 2018-го, а в декабре их оставили в СИЗО «Бутырка» еще на два месяца. Тогда Мамаев назвал решение суда позором.
Оба футболиста — фигуранты уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они были отправлены в СИЗО из-за двух драк в центре Москвы, зачинщиками которых стали в октябре. Сначала Кокорин и Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.