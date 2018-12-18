Мамаев счел позором решение судьи оставить его и Кокорина в «Бутырке»

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев назвал позором решение Мосгорсуда оставить его и игрока «Зенита» Александра Кокорина в СИЗО до 8 февраля. Слова спортсмена передает «Чемпионат.com».

Материалы по теме «Для вас это шоу, а для меня трагедия» Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить

18 декабря суд рассматривал апелляции футболистов на продление ареста. Жалобы адвокатов приняты не были, и после оглашения решения судьи Мамаев произнес: «Это какой-то позор».

Спортсмены — фигуранты трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Они были заключены под стражу в московском СИЗО «Бутырка» еще в октябре. Первоначально срок ареста составлял два месяца. Они должны были выйти на свободу 8 декабря, однако 5 декабря арест Кокорина и Мамаева был продлен по решению Тверского суда Москвы. В ходе заседания игроки частично признали свою вину.

8 октября Кокорин и Мамаев стали зачинщиками двух драк в Москве. Сперва они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем в кофейне напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



